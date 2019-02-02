2019-02-02T19:30:52+03:00
Спорт

"Крылья Советов" выиграли у болгар в первом матче сбора в Турции

Гол с пенальти забил Ваня Вучичевич
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Крылья" в Турции начали с победы"Крылья" в Турции начали с победы
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Самарские "Крылья Советов" провели первый матч на турецких сборах. Команда играла против болгарского "Ботев".

- "Крылья" выиграли со счётом 1:0. Гол с пенальти забил Ваня Вучичевич, - рассказали в пресс-службе клуба.

31 января команда прилетела в Турцию и сразу после заселения в отель провела первую втягивающую тренировку в спортзале. Затем команда тренировалась на поле. В инстаграме команды болельщики могли полюбоваться игрой и новичков клуба. Посмотреть, кто пришел и кто ушел из самарского ФК, можно в нашем обзоре.

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Самый красивый гол сегодняшней тренировки Крылья Советов
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ИСТОЧНИК KP.RU

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