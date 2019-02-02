2019-02-02T19:49:00+03:00
Общество

В самарской гордуме предложили увеличить финансирование самарского метро

По мнению спикера думы, нужно обновить вагоны и повысить зарплаты сотрудникам
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Судьбу самарского метро обсуждают уже не первый годСудьбу самарского метро обсуждают уже не первый годФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На Самарский метрополитен нужно выделять больше денег из областного бюджета. Такое предложение сделал председатель городской думы Самары Алексей Дегтев на заседании комитета в Самарской губернской думе.

- Сейчас из регионального бюджета выделяют на перевозки пассажиров в метрополитене почти 320 миллионов рублей. Этого недостаточно, - уверен Дегтев.

Спикер гордумы считает, что для выполнения обязательств в полном объеме, нужно увеличить расходы на метрополитен до 533 миллионов рублей. Эти деньги должны потратить на обновление подвижного состава и увеличение зарплат сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24