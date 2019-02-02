В самарской гордуме предложили увеличить финансирование самарского метро
По мнению спикера думы, нужно обновить вагоны и повысить зарплаты сотрудникам
Судьбу самарского метро обсуждают уже не первый годФото: Архив "КП"
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На Самарский метрополитен нужно выделять больше денег из областного бюджета. Такое предложение сделал председатель городской думы Самары Алексей Дегтев на заседании комитета в Самарской губернской думе.
- Сейчас из регионального бюджета выделяют на перевозки пассажиров в метрополитене почти 320 миллионов рублей. Этого недостаточно, - уверен Дегтев.
Спикер гордумы считает, что для выполнения обязательств в полном объеме, нужно увеличить расходы на метрополитен до 533 миллионов рублей. Эти деньги должны потратить на обновление подвижного состава и увеличение зарплат сотрудникам.
ИСТОЧНИК KP.RU