В самарской гордуме предложили увеличить финансирование самарского метро

СЕГОДНЯ 19:49 2019-02-02T19:49:00+03:00

Судьбу самарского метро обсуждают уже не первый год Фото: Архив "КП"

По мнению спикера думы, нужно обновить вагоны и повысить зарплаты сотрудникам

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На Самарский метрополитен нужно выделять больше денег из областного бюджета. Такое предложение сделал председатель городской думы Самары Алексей Дегтев на заседании комитета в Самарской губернской думе.

- Сейчас из регионального бюджета выделяют на перевозки пассажиров в метрополитене почти 320 миллионов рублей. Этого недостаточно, - уверен Дегтев.

Спикер гордумы считает, что для выполнения обязательств в полном объеме, нужно увеличить расходы на метрополитен до 533 миллионов рублей. Эти деньги должны потратить на обновление подвижного состава и увеличение зарплат сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU