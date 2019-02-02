В Самаре 40 человек эвакуировали из вспыхнувшего дома в пос. Толевый

СЕГОДНЯ 20:19 2019-02-02T20:19:58+03:00

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В Самаре вечером в субботу 2 февраля загорелся двухэтажный дом. Сообщение о возгорании поступило около пяти вечера. Пожар начался в доме в Магнитном переулке в поселке Толевый.

- Пожарные подразделения тут же прибыли на место. Специалисты установили, что в двухэтажном доме горят межкомнатные перекрытия на площади один квадратный метр, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Для того, чтобы справиться с пожаром, спасатели эвакуировали сорок человек жителей. Уже в половине шестого огонь удалось потушить. На пожаре работали двадцать человек личного состава и пять единиц техники. Пока неизвестно, разрешили ли людям вернуться в дом.

ИСТОЧНИК KP.RU