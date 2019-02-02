Погода на начало недели в Самаре: опять пойдет снег, но потеплеет

СЕГОДНЯ 22:55 2019-02-02T22:55:49+03:00

Синоптики обещают уже в понедельник небольшой снегопад и юго-западный ветер

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В Самару идет небольшое потепление и умеренные снегопады. Синоптики дали прогноз погоды на начало недели с 4 по 11 февраля 2019 года.

-На Среднюю Волгу смещается ложбина с теплым фронтом. Именно это принесет небольшие снегопады на всей территории региона и повышерие температурного фронта, - прокомментировали синоптики Приволжского УГМС.

Еще ночью с воскресенья на понедельник похолодает до минус 20 градусов. А вот уже днем температура поднимется до -7 градусов, местами потеплеет до -2. На большей части территории региона будет идти умеренный снег, ветер юго-западный.

В ночь на вторник температура не опустится ниже -14 градусов. Днем похолодает до -9, ветер тоже усилится до 13 метров в секунду, будет идти снег. В целом же в феврале температура ожидается выше многолетних средних значений примерно на два градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU