Самарский Арбитражный суд может возглавить судья из Саратова

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-03T09:58:31+03:00

На пост председателя рекомендованы два кандидата

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Главой регионального Арбитражного суда может стать судья из Саратова. Об этом сообщают в Высшей квалификационной коллегии судей России.

— На пост главы Арбитражного суда Самарской области претендуют два кандидата — Яков Львов, нынешний исполняющий обязанности председателя, и Сергей Каплин из Саратова, — рассказали в ВККС.

У самарского Арбитража нет руководителя с октября 2018 года. Прежний председатель суда Александр Ефанов возглавил Шестой кассационный суд. Правда, его ещё не построили. Обязанности руководителя возложили на Якова Львова, заместителя Ефанова.

Сергей Каплин — заместитель председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда. Раньше он работал в Самаре, а потом уехал в саратовский суд.

Рекомендованные кандидатуры коллегия судей рассмотрит 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU