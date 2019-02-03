Самарский Арбитражный суд может возглавить судья из Саратова
Главой регионального Арбитражного суда может стать судья из Саратова. Об этом сообщают в Высшей квалификационной коллегии судей России.
— На пост главы Арбитражного суда Самарской области претендуют два кандидата — Яков Львов, нынешний исполняющий обязанности председателя, и Сергей Каплин из Саратова, — рассказали в ВККС.
У самарского Арбитража нет руководителя с октября 2018 года. Прежний председатель суда Александр Ефанов возглавил Шестой кассационный суд. Правда, его ещё не построили. Обязанности руководителя возложили на Якова Львова, заместителя Ефанова.
Сергей Каплин — заместитель председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда. Раньше он работал в Самаре, а потом уехал в саратовский суд.
Рекомендованные кандидатуры коллегия судей рассмотрит 11 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU