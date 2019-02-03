«Это безответственность»: под Самарой 24 рыбака застряли в поле

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-03T10:38:28+03:00

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2 февраля группа рыбаков поехали в поле под Новокуйбышевском на рыбалку в затонах. 24 человека ехали на автомобилях. Детей среди них не было. Несмотря на знак, запрещающий проезд, рыбаки все равно повернули в поле. Когда они ехали обратно, машины застряли в разбитой колее. Самостоятельно выбраться рыбаки не смогли, тогда они вызвали МЧС.

— Информация о том, что в поле застряли 24 человека, поступила в ведомство в 6 часов вечера. К работе привлекли заместителя руководителя областного Центра по делам ГО, ЧС и ПБ Самарской области Вадима Милюка и резервную группу ПСС Самарской области во главе с руководителем службы Олегом Моцарем. К операции привлекли тракторы, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

К полуночи рыбаков смогли вытащить. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В региональном МЧС обращают внимание: зимой нужно тщательнее планировать отдых.

— История с рыбаками — это безответственность к собственной безопасности в условиях низких температур. В этот раз все закончилось благополучно, но подобная ситуация может обернуться трагедией, — комментируют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU