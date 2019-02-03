2019-02-03T11:52:23+03:00
Происшествия

В Самаре "четырнадцатая" залезла на припаркованную "Киа"

Обошлось без пострадавших
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Инспекторы удивились, когда увидели авариюИнспекторы удивились, когда увидели аварию
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Утром 3 февраля в Самаре произошло ДТП. ВАЗ-2114 оседлала припаркованную "Киа". Забавное происшествие случилось на пересечении улиц Дыбенко и Запорожской. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

— Надо было видеть лица инспекторов ДПС, — сообщают местные жители. — Отечественную легковушку занесло, и она буквально забралась на иномарку.

По предварительной информации, в аварии обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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