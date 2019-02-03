В Самарской области мужчина оплатил чужие покупки ради умирающей матери

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-03T12:54:34+03:00

Он сказал, что это была просьба матери, больной раком

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В Сызрани в супермаркете произошел необычный случай. Молодой человек заплатил за покупки другого посетителя. Об этом сообщает “КТВ-Луч".

— Мужчина в возрасте 50-60 лет оказался в неприятной ситуации. Он набрал много продуктов, и, когда ему пробили чек, мужчине не хватило 270 рублей, — пишет местное издание.

Покупатель стал выкладывать из корзины сардельки и консервы. Тогда к нему подошёл подошёл молодой человек. Он предложил заплатить за покупки. Но мужчина отказался.

Оказалось, мать молодого человека, который захотел помочь, болеет раком. Она сказала, что умирает, и попросила сына кому-нибудь в магазине помочь с деньгами. Только тогда покупатель согласился принять деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU