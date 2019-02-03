В Самаре изменили маршруты №47 и №295

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-03T15:18:31+03:00

Оба этих маршрута удлинили на несколько километров

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В Самаре удлинили маршруты №47 и №295. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Изменения в нечто муниципального маршрутов внесла глава города Елена Лапушкина.

— Маршрут №47 будет проезжать вместо 22,1 км —22,9. Конечная остановка теперь находится не на Кировском рынке, а на Юнгородке. Маршрут №295 теперь официально заезжает на стадион «Самара Арена». Автобусы будут ездить 39,7 км, а не 28,7 км, — говорится в постановлении.

Кроме того, у маршрута №295 теперь появятся новые остановки в Крутых Ключах. По мнению городских властей, такая схема движения позволит самарцам доезжать в любую точку города.

ИСТОЧНИК KP.RU