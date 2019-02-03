В Самаре изменили маршруты №47 и №295
В Самаре удлинили маршруты №47 и №295. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Изменения в нечто муниципального маршрутов внесла глава города Елена Лапушкина.
— Маршрут №47 будет проезжать вместо 22,1 км —22,9. Конечная остановка теперь находится не на Кировском рынке, а на Юнгородке. Маршрут №295 теперь официально заезжает на стадион «Самара Арена». Автобусы будут ездить 39,7 км, а не 28,7 км, — говорится в постановлении.
Кроме того, у маршрута №295 теперь появятся новые остановки в Крутых Ключах. По мнению городских властей, такая схема движения позволит самарцам доезжать в любую точку города.
ИСТОЧНИК KP.RU