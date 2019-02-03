В Самарской области поезд сошел с рельсов
В происшествии никто не пострадал
Обстоятельства случившегося выясняютсяФото: Архив "КП"
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2 февраля на станции Сызрань-1 около шести часов вечера поезд съехал с рельсов. Об этом сообщают в сызранском линейном отделе МВД на транспорте.
— Электровоз без состава совершал маневровые передвижения и съехал с рельсов колесной парой, — объясняют в ведомстве. — Чтобы вернуть электровоз на рельсы, задействовали восстановительный поезд.
Предварительно сообщается, что происшествие могло произойти из-за неправильных действий машиниста. Известно, что он мог нарушить правила и проехать на запрещающий сигнал маневрового светофора. В ЧП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU