"Я ни минуты не думал": Александр Соболев рассказал о переходе в "Енисей" и сравнениях с Дзюбой

СЕГОДНЯ 19:04 2019-02-03T19:07:07+03:00

Молодой нападающий "Крыльев", которого отдали в аренду, уже отметился голом в матче с сербами на сборе в Турции

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Нападающий Александр Соболев, которого "Крылья Советов" отдали в аренду в красноярский "Енисей", рассказал о своих планах до конца сезона. Он отметил, что новый клуб интересовался им ещё весной, но тогда он отказал. Видимо, за это время ситуация поменялась.

- Они обратились ко мне в зимнее трансферное окно и я с радостью согласился, ни минуты не думал, - прокомментировал молодой и перспективный бомбардир. По его словам, "Крылья" пошли навстречу.

- Хочу помочь команде остаться в РПЛ. Это главная задача. А сколько я забью или отдам передач, это не важно, - отметил игрок.

Также Александр прокомментировал его сравнения с Дзюбой. - Артём - это столб, я более подвижный. Мы каждый выполняем свою задачу, - уточнил он. Напомним, что новый тренер "Крыльев" Божович говорил, что молодому форварду нужно доказать свое право на место в основном составе. В прошлом сезоне в ФНЛ Соболев стал одним из лучших и самых результативных игроков клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU