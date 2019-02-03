2019-02-03T19:23:05+03:00
Общество

Надел варежки на ноги: мужчина с ребёнком чуть не замёрзли посреди Волги на снегоходе

Снегоход забуксовал среди снега и воды, путешественникам пришлось вызывать спасателей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Снегоход застрял в снежной кашеСнегоход застрял в снежной каше
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Спасатели Сызрани помогли добраться до берега мужчине, который отправился с пятилетним сыном кататься по Волге на снегоходе. Где-то рядом с островом Муравьиный снегоход забуксовал в жиже из воды со снегом. Самостоятельно выбраться из снежной каши мужчина не смог и обратился к спасателям. Чтобы ребёнок не замёрз, он снял с мальчишки мокрую обувь и надел ему на ноги свои тёплые варежки.

- В 16.30 к отцу с сыном отправились спасатели на аэросанях. Ребёнка погрузили в глиссер и отвезли на берег, на спасательную станцию, здесь ему оказали всю нужную помощь, - рассказали в ПСС Самарской области.

Мужчине же спасатели помогли достать снегоход и доставили его на берег вместе с дорогой техникой. Помощь медиков пострадавшим не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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