В Самарской области поймали рыбу с аквамариновыми пятнами
Сызранские рыбаки поделились фотографиями необычного улова. Местный житель Сергей на рыбалке на Волге 1 февраля поймал рыбу, которая полежала на льду и покрылась аквамариновыми пятнами.
— Я в шоке, первый раз такое вижу! Выловил сегодня рыбину. Все бы ничего, но она полежала на льду немного и посинела. Что, опять в речку что -то спустили!?, - комментирует улов Сергей.
На фотографии видно, что рыба действительно покрыта аквамариновыми пятнами. Они расположена по всей верхней части туловища.
Пользователи социальных сетей поддержали догадки о том, что в Волгу производят выбросы. Один из рыбаков сообщил, что выбросы такого же цвета были недавно под селом Поповка.
ИСТОЧНИК KP.RU