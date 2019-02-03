В Самарской области поймали рыбу с аквамариновыми пятнами

СЕГОДНЯ 21:06 2019-02-03T21:08:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Сызранские рыбаки поделились фотографиями необычного улова. Местный житель Сергей на рыбалке на Волге 1 февраля поймал рыбу, которая полежала на льду и покрылась аквамариновыми пятнами.

— Я в шоке, первый раз такое вижу! Выловил сегодня рыбину. Все бы ничего, но она полежала на льду немного и посинела. Что, опять в речку что -то спустили!?, - комментирует улов Сергей.

На фотографии видно, что рыба действительно покрыта аквамариновыми пятнами. Они расположена по всей верхней части туловища.

Пользователи социальных сетей поддержали догадки о том, что в Волгу производят выбросы. Один из рыбаков сообщил, что выбросы такого же цвета были недавно под селом Поповка.

ИСТОЧНИК KP.RU