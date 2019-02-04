2019-02-04T08:21:36+03:00
Спорт

Волейбольная «Нова» уступила «Газпрому-Югре» в матче Суперлиги

Новокуйбышевской команде не хватило совсем немного времени и сил, чтобы обыграть соперника
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ВК "Нова"Фото: ВК "Нова"
Изменить размер текста:

В воскресенье, 3 февраля, в Самаре прошел очередной матч Суперлиги по волейболу. Встречались новокуйбышевская «Нова» и «Газпром-Югра» из Сургута. К сожалению, удача в этом матче оказалась не на стороне команды из Самарской области.

В первых двух сетах «Нова», несмотря на упорную борьбу, уступила гостям площадки со счетом 25:27 и 20:25. А вот в третьей партии обе команды долгое время шли на равных, но ближе к концу сета все-таки смогли вырваться вперед новокуйбышевцы: 25:22. В четвертой партии новокуйбышевская команда вновь обошла гостей из Сургута - 25:19. Исход матча решился на тай-брейке. Начался он для «Новы» не очень удачно, но через некоторое время команда смогла сравнять счет до 12:12. Однако закрепить и преумножить успех хозяева площадки, к сожалению, не смогли. Сургутяне забили еще три мяча, и матч завершился в их пользу - 3:2 по партиям.

Как сообщает пресс-служба новокуйбышевского клуба, следующий матч команда проведет в это воскресенье, 10 февраля, в Ленинградской области. Там ей предстоит встретиться с «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области разыскали пропавших из соцучреждения троих подростков
Многодетному ревнивцу, зверски убившему свою жену в Самаре, дали 7 лет строгого режима
В Новокуйбышевске поймали грабителя, нападавшего на хрупких женщин
Помогала бизнес-леди и попалась: в Самаре задержали женщину, которая хотела дать полицейскому 20 тысяч рублей
Двор превратился в Венецию: в Самаре на 6-ой просеке из-за аварии несколько дней течет вода
В зимнюю паузу из «Сызрани-2003» ушли пять футболистов
В Тольятти прошел митинг против загрязнения воздуха
В Самарской области пьяный водитель Renault отправил свою пассажирку в больницу
Самарчанка проведет 7 лет в колонии за попытку сбыть 300 г «синтетики»
В Самаре памятник Куйбышеву предложили заменить на Шостаковича
В Самаре изменили график работы нового колеса обозрения в парке Гагарина
В Самаре три грабителя напали в подъезде на женщину и украли у нее сумку
Накопили миллионный долг: в Самарской области приставы нашли на парковках более 200 должников
В Тольятти прочитают лекцию о старении и долголетии
В Тольятти сын-уголовник избил мать во время ссоры
В Самаре на Свободе поздно вечером полыхал автомобиль
"Бросилась под колеса": в Самаре на Советской Армии иномарка сбила пенсионерку-нарушительницу
Ремонт завершен: в Самаре восстановили движение по улице Ставропольской
В Тольятти появился парк Черного властелина
В Самарской области поймали рыбу с аквамариновыми пятнами