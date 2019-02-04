Волейбольная «Нова» уступила «Газпрому-Югре» в матче Суперлиги

СЕГОДНЯ 08:21 2019-02-04T08:21:36+03:00

Новокуйбышевской команде не хватило совсем немного времени и сил, чтобы обыграть соперника

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В воскресенье, 3 февраля, в Самаре прошел очередной матч Суперлиги по волейболу. Встречались новокуйбышевская «Нова» и «Газпром-Югра» из Сургута. К сожалению, удача в этом матче оказалась не на стороне команды из Самарской области.

В первых двух сетах «Нова», несмотря на упорную борьбу, уступила гостям площадки со счетом 25:27 и 20:25. А вот в третьей партии обе команды долгое время шли на равных, но ближе к концу сета все-таки смогли вырваться вперед новокуйбышевцы: 25:22. В четвертой партии новокуйбышевская команда вновь обошла гостей из Сургута - 25:19. Исход матча решился на тай-брейке. Начался он для «Новы» не очень удачно, но через некоторое время команда смогла сравнять счет до 12:12. Однако закрепить и преумножить успех хозяева площадки, к сожалению, не смогли. Сургутяне забили еще три мяча, и матч завершился в их пользу - 3:2 по партиям.

Как сообщает пресс-служба новокуйбышевского клуба, следующий матч команда проведет в это воскресенье, 10 февраля, в Ленинградской области. Там ей предстоит встретиться с «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU