2019-02-04T08:42:30+03:00
Общество

Ремонт завершен: в Самаре восстановили движение по улице Ставропольской

Коммунальные службы устранили провал на проезжей части
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Специалисты "РКС-Самара" устранили коммунальную аварию на улице Ставропольской, которая привела к провалу проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- Мы устранили технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого перекрывалась проезжая часть на участке улицы Ставропольской от улицы Ново-Вокзальной в направлении улицы Александра Матросова. В ночь на понеделньик, 4 февраля, автомобильное движение было восстановлено, - рассказали в "РКС-Самара".

Напомним, асфальт на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Матросова провалился днем 3 февраля. Размер у ямы был внушительный - около полутора метров в длину. А вот глубина осталась загадкой - провал быстро наполнился холодной водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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