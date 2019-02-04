2019-02-04T09:31:38+03:00
Происшествия

В Тольятти сын-уголовник избил мать во время ссоры

Мужчина испугался, что натворил, и сам вызвал скорую помощь
Анастасия ФИЛАТОВА
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За избиение матери тольяттинцу грозит до 8 лет лишения свободыЗа избиение матери тольяттинцу грозит до 8 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти разыгралась семейная ссора, которая завершилась возбуждением уголовного дела. Там сын-уголовник избил свою 61-летнюю мать.

- Конфликт между пострадавшей и ее сыном произошел на почве личных неприязненных отношений. Во время словесной перепалки 42-летний мужчина несколько раз ударил мать руками, а затем, осознав, что натворил, вызвал скорую помощь, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские задержали тольяттинца. Как выяснилось, он нигде не работает и ранее неоднократно был судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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