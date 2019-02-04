В Тольятти сын-уголовник избил мать во время ссоры
На днях в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти разыгралась семейная ссора, которая завершилась возбуждением уголовного дела. Там сын-уголовник избил свою 61-летнюю мать.
- Конфликт между пострадавшей и ее сыном произошел на почве личных неприязненных отношений. Во время словесной перепалки 42-летний мужчина несколько раз ударил мать руками, а затем, осознав, что натворил, вызвал скорую помощь, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские задержали тольяттинца. Как выяснилось, он нигде не работает и ранее неоднократно был судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU