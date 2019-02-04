В Тольятти прочитают лекцию о старении и долголетии
В Тольятти в доме культуры «Тольяттиазот» для всех желающих прочтут лекцию «Химия и биология старения и долголетия». Она пройдет 22 февраля в 19:00. Вход свободный. Прочтет лекцию профессор медицинской школы Гарвардского университета Вадим Гладышев.
- Что такое старение и как его замедлить? Биохимик Вадим Гладышев более 20 лет работает в США. Сейчас он руководит собственной лабораторией в ведущем научном центре мира - Медицинской школе Гарварда, а также лабораторией системной биологии старения в МГУ. С 2003 года российский ученый занимается поиском биологических основ старения и долголетия, - рассказали организаторы.
Для того, чтобы послушать лекцию, необходимо заранее подать заявку. Сделать это можно на сайте ДК «Тольяттиазот».
ИСТОЧНИК KP.RU