В Самаре три грабителя напали в подъезде на женщину и украли у нее сумку

СЕГОДНЯ 10:05 2019-02-04T10:05:07+03:00

Злоумышленники заклеили камеру видеонаблюдения на входной двери, однако все равно попали в объектив

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Дерзкое ограбление произошло в Самаре в доме №180 на проспекте Кирова. Три злоумышленника напали на женщину и выдернули у нее сумку. Перед ограблением мужчины предусмотрительно заклеили камеру видеонаблюдения на входной двери, однако пострадавшая, до того как зайти в подъезд, отклеила камеру. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» сообщили в «Безопасном доме».

Трое парней совершили дерзкое ограбление в Самаре.Видео: Безопасный дом

- Женщина вызвала полицию. Благодаря камерам на соседнем доме по проспекту Кирова полиции удалось отследить, в какую сторону убежали преступники. Видеозапись передана в полицию участковому, - рассказали в «Безопасном доме».

Злоумышленников сейчас ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU