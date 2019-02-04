2019-02-04T10:07:37+03:00
Общество

В Самаре изменили график работы нового колеса обозрения в парке Гагарина

В будние дни аттракцион будут запускать с обеда
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: МАУ "Парки Самары"Фото: МАУ "Парки Самары"
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В Самаре меняется график работы нового колеса обозрения в парке имени Юрия Гагарина. С понедельника, 4 февраля, аттракцион по будням будет работать с обеда.

- С понедельника по пятницу колесо обозрения будет работать с 13:00 до 22:00. Перерыв с 16:30 до 17:30. А в выходные аттракцион будет открыт с 10:00 до 22:00. При этом будет два перерыва: 14:00 - 14:30 и 18:00 - 18:30, - рассказали в МАУ "Парки Самары".

Напомним, что новое колесо обозрения запустили в конце прошлого года, и оно уже дважды прерывало свою работу: сначала из-за морозов, а потом его закрывали на диагностику. Стоимость билета в будни: от 100 до 250 рублей, а в выходные - от 150 до 300 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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