В Самаре памятник Куйбышеву предложили заменить на Шостаковича

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-04T10:23:49+03:00

Горожанин предложил убрать памятник Куйбышеву в один из скверов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По мнению жителей, главной площади города тоже пора сменить свое название

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В Самаре хотят убрать памятник В.В. Куйбышеву с одноименной площади. Один из местных жителей предложил заменить его на фигуру другого известного человека — советского композитора Дмитрия Шостаковича.

- Памятник Куйбышеву можно перенести в другое место, к примеру, в один из скверов на одноименной площади. Кстати, саму площадь можно переименовать в Театральную или Оперную, - обратился самарец к властям.

На инициативу горожанина отреагировали представители департамента культуры и молодежной политики Самары. Они заявили, что все подобные предложения рассматривает специальная комиссия, в которую входят историки, краеведы, архитекторы и депутаты. Чиновники посоветовали самарцу направить пакет документов с данной инициативой комиссии и обещали их рассмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU