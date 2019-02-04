2019-02-04T10:40:38+03:00
Происшествия

Самарчанка проведет 7 лет в колонии за попытку сбыть 300 г «синтетики»

Девушка должна была отвезти наркотики в Оренбургскую область, но ее задержали
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд приговорил самарчанку к заключению в колонии общего режимаСуд приговорил самарчанку к заключению в колонии общего режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кировский районный суд Самары вынес приговор 28-летней местной жительнице, которая обвинялась в покушении на сбыт наркотиков.

- В 2018 году к нам поступила информация о том, что на территории региона действует банда, которая организовала канал поставок синтетических наркотиков в другие субъекты РФ. В дальнейшем выяснилось, что Регина Т. является участником этой преступной группы, - сообщили в УФСБ по Самарской области.

По данным силовиков, в июле прошлого года девушка должна была поставить очередную партию запрещенных веществ в Оренбургскую область, однако ее задержали по пути туда. В ходе обыска правоохранители нашли у самарчанки более 300 граммов наркотиков.

В конце 2018 года девушку признали виновной в покушении на сбыт запрещенных веществ и назначили 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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