Самарчанка проведет 7 лет в колонии за попытку сбыть 300 г «синтетики»
Кировский районный суд Самары вынес приговор 28-летней местной жительнице, которая обвинялась в покушении на сбыт наркотиков.
- В 2018 году к нам поступила информация о том, что на территории региона действует банда, которая организовала канал поставок синтетических наркотиков в другие субъекты РФ. В дальнейшем выяснилось, что Регина Т. является участником этой преступной группы, - сообщили в УФСБ по Самарской области.
По данным силовиков, в июле прошлого года девушка должна была поставить очередную партию запрещенных веществ в Оренбургскую область, однако ее задержали по пути туда. В ходе обыска правоохранители нашли у самарчанки более 300 граммов наркотиков.
В конце 2018 года девушку признали виновной в покушении на сбыт запрещенных веществ и назначили 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU