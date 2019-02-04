В Самарской области пьяный водитель Renault отправил свою пассажирку в больницу

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-04T10:53:13+03:00

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В воскресенье, 3 февраля, около 21:00 на трассе Самара - Утевка в Нефтегорском районе произошло "одиночное" ДТП. Там 45-летний водитель автомобиля Renault Logan опрокинулся в кювет.

- Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны села Утевка в направлении Самары. В пути следования он нарушил правила расположения транспортного средства на дороге, а затем съехал в кювет и опрокинулся, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали два человека: сам водитель и его 37-летняя пассажирка. Мужчине назначили амбулаторное лечение, а женщину госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU