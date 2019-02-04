В зимнюю паузу из «Сызрани-2003» ушли пять футболистов

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-04T11:36:24+03:00

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Футбольный клуб «Сызрань-2003» объявил об изменении в составе перед весенней частью первенства ПФЛ. Клуб покинули пять футболистов - Илья Ионов, Алексей Хрущев, Станислав Строганов, Никита Касаткин и Илья Шабанов.

- Илья Ионов ушел на повышение в команду ФНЛ – в волгоградский «Ротор». С Алексеем Хрущевым договор был расторгнут по личным мотивам. Также были расторгнуты контракты с полузащитниками Станиславом Строгановым, Никитой Касаткиным и защитником Ильей Шабановым, у которых было мало игрового времени в прошедшем отрезке сезона, - рассказали в пресс-службе «Сызрани».

Не исключено, что команду могут покинуть еще два футболиста. Нападающий «Енисея» Максим Руднев, который выступал в Сызрани на правах аренды, находится на просмотре в клубе «СКА-Хабаровск», а Андрей Семенов – в «Нефтехимике».

ИСТОЧНИК KP.RU