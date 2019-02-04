2019-02-04T11:41:19+03:00
Общество

Двор превратился в Венецию: в Самаре на 6-ой просеке из-за аварии несколько дней течет вода

Часть воды уже заледенела и образовала во дворе настоящий каток
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Людям приходится прыгать через "реки" во дворахЛюдям приходится прыгать через "реки" во дворахФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Самаре произошла еще одна коммунальная авария. На шестой просеке в районе домов № 149, 151, 157, 159 из-за прорыва трубы затопило всю проезжую часть. Из-за мороза часть воды превратилась в лед, и теперь там практически невозможно проехать.

- Несколько дней вода уже течет. Коммунальщики долгое время не могли разобраться, чья это труба. У нас там уже Венеция прям. Скоро не то, что подъехать, подойти к домам нельзя будет, - рассказали местные жители.

Как сообщили представители Самарских коммунальных систем, сегодня, 4 февраля, специалисты выехали на место. Сейчас они занимаются уборкой наледи. После этого они приступят к поискам места утечки и ее устранению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области разыскали пропавших из соцучреждения троих подростков
Многодетному ревнивцу, зверски убившему свою жену в Самаре, дали 7 лет строгого режима
В Новокуйбышевске поймали грабителя, нападавшего на хрупких женщин
Помогала бизнес-леди и попалась: в Самаре задержали женщину, которая хотела дать полицейскому 20 тысяч рублей
В зимнюю паузу из «Сызрани-2003» ушли пять футболистов
В Тольятти прошел митинг против загрязнения воздуха
В Самарской области пьяный водитель Renault отправил свою пассажирку в больницу
Самарчанка проведет 7 лет в колонии за попытку сбыть 300 г «синтетики»
В Самаре памятник Куйбышеву предложили заменить на Шостаковича
В Самаре изменили график работы нового колеса обозрения в парке Гагарина
В Самаре три грабителя напали в подъезде на женщину и украли у нее сумку
Накопили миллионный долг: в Самарской области приставы нашли на парковках более 200 должников
В Тольятти прочитают лекцию о старении и долголетии
В Тольятти сын-уголовник избил мать во время ссоры
В Самаре на Свободе поздно вечером полыхал автомобиль
"Бросилась под колеса": в Самаре на Советской Армии иномарка сбила пенсионерку-нарушительницу
Ремонт завершен: в Самаре восстановили движение по улице Ставропольской
Волейбольная «Нова» уступила «Газпрому-Югре» в матче Суперлиги
В Тольятти появился парк Черного властелина
В Самарской области поймали рыбу с аквамариновыми пятнами