Двор превратился в Венецию: в Самаре на 6-ой просеке из-за аварии несколько дней течет вода

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-04T11:41:19+03:00

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В Самаре произошла еще одна коммунальная авария. На шестой просеке в районе домов № 149, 151, 157, 159 из-за прорыва трубы затопило всю проезжую часть. Из-за мороза часть воды превратилась в лед, и теперь там практически невозможно проехать.

- Несколько дней вода уже течет. Коммунальщики долгое время не могли разобраться, чья это труба. У нас там уже Венеция прям. Скоро не то, что подъехать, подойти к домам нельзя будет, - рассказали местные жители.

Как сообщили представители Самарских коммунальных систем, сегодня, 4 февраля, специалисты выехали на место. Сейчас они занимаются уборкой наледи. После этого они приступят к поискам места утечки и ее устранению.

ИСТОЧНИК KP.RU