Помогала бизнес-леди и попалась: в Самаре задержали женщину, которая хотела дать полицейскому 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-04T11:55:50+03:00

По версии следствия, деньги предназначались за прекращение проверки по факту незаконной торговли алкоголем

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24 января следователи возбудили уголовное дело на местную жительницу, которую подозревают в покушении на дачу взятки. Как установили правоохранители, днем 19 января подозреваемая в салоне припаркованного на Ново-Вокзальной "Рено Логан" пыталась передать 20 тысяч рублей сотруднику полицейского отдела по борьбе с экономической безопасностью и противодействия коррупции.

- Злоумышленница действовала в интересах своей знакомой - индивидуального предпринимателя. Та, по предварительной версии, ничего об этом не знала. Деньги предназначались за прекращение проверки по факту реализации крепкого алкоголя без лицензии в магазине бизнес-леди, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района, где принятие процессуального решения признали обоснованным.

Оперативник от взятки отказался, а женщину задержали на месте происшествия. Сейчас правоохранители продолжают расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU