2019-02-04T11:58:58+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске поймали грабителя, нападавшего на хрупких женщин

Добычей преступника становились сумки и личные вещи одиноких дам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас полицейские проверяют парня на причастность к другим преступлениямСейчас полицейские проверяют парня на причастность к другим преступлениямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Новокуйбышевска задержали серийного грабителя, который промышлял преступлениями осенью прошлого года. Жертвами злоумышленника стали четыре женщины.

- Преступник всегда действовал по одной схеме: в вечернее время он на улицах нападал на одиноких женщин хрупкого телосложения. Он выхватывал из их рук сумки и убегал. Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей. По факту случившего были возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили полицейские, к совершению преступлений может быть причастен безработный 26-летний местный житель, который был судим за кражу, грабеж и разбой. Задержать подозреваемого удалось в последние дни января этого года. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что все похищенные вещи он продавал, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Сейчас полицейские продолжают проверять парня на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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