2019-02-04T15:15:31+03:00
Происшествия

Многодетному ревнивцу, зверски убившему свою жену в Самаре, дали 7 лет строгого режима

Обвинение просило для Евгения Копцева 9 лет, судья принял другое решение
Михаил ГОРЮНОВ
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Анна и Евгений были вместе почти 18 летАнна и Евгений были вместе почти 18 летФото: соцсети
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В областной столице огласили приговор для теперь уже бывшего военнослужащего Евгения Копцева. Напомним, что в сентябре прошлого года в квартире в Южном городе мужчина изрезал и зверски задушил свою жену Анну. Трагедия произошла практически на глазах троих дочерей пары.

- Копцева признали виновным в совершении убийства. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и принудительном наблюдении и лечении у психиатра в амбулаторных условиях, - сообщили корреспонденту "Комсомолки" в Самарском гарнизонном военном суде, где проходил процесс.

Напомним, что обвинение просило для злоумышленника 9 лет лишения свободы. Сам он раскаялся в содеянном и во время последнего слова в слезах объяснял, что причиной преступления стала связь супруги с другими мужчинами. Родственники и друзья погибшей эту версию называют надуманной.

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Участник боевых действий в Чечне Евгений Копцев в слезах говорит о необходимости «поставить дочерей на ноги» и просит не наказывать его слишком строго (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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