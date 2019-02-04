2019-02-04T12:21:13+03:00
Общество

В Самарской области разыскали пропавших из соцучреждения троих подростков

Воспитанники реабилитационного центра сбежали, чтобы походить по магазинам
Анастасия ФИЛАТОВА
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В поисках сбежавших подростков помогали сотрудники полицииВ поисках сбежавших подростков помогали сотрудники полицииФото: Архив "КП"
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На днях к полицейским Безенчукского района обратился педагог социального учреждения. Он рассказал, что у них пропали трое воспитанников: двое 2004 года рождения и один 2002 года рождения. Подростки сбежали из соцучреждения после уроков через окно.

- Одного ребенка в течение суток нашли полицейские. Двух других нашла замдиректора социально-реабилитационного центра в Чапаевске. Подростки рассказали, что уехали из соцучреждения на такси к бабушке одного из них. Они взяли у нее деньги и отправились в соседний населенный пункт, где ходили по магазинам и просто гуляли, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, подростки уже не в первый раз сбегают из центра. В этот раз, по их словам, они не планировали надолго покидать учреждение. Сотрудники ПДН провели с ребятами профилактическую беседу, а затем вернули их в реабилитационный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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