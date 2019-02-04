Самара попала в десятку самых коррупционных городов России

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-04T14:19:51+03:00

А вот Тольятти оказался не таким уж падким на взятки

Изменить размер текста: A A

Два города из Самарской области попали в топ-30 самых коррупционных городов России. Речь идет о Самаре и Тольятти. Согласно данным социологического опроса, которое проводило независимое агентство ZOOM MARKET, областная столица заняла 9 место, а вот Автоград — 29 строчку рейтинга.

- Опрос проводился в январе этого года в 30 городах РФ среди респондентов в возрасте от 23 до 67 лет. Всего в нем приняли участие 3,6 тысяч человек. Участникам задавались три вопроса: приходилось ли давать взятку представителям органов власти, как часто и когда это было в последний раз, - рассказали в ZOOM MARKET.

Отметим, что самыми коррумпированными городами оказались Махачкала, Нальчик и Владивосток. Санкт-Петербург занял седьмую строчку, а Москва — 27 место рейтинга. Меньше всего берут и дают взятки, по мнению жителей, в Кирове.

Член самарского регионального штаба ОНФ, координатор проекта «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин считает, что Самара движется в правильном направлении в том, что касается борьбы с коррупцией.

- Не секрет, что осенью 2017 года Самара в подобном рейтинге была на 5 месте. Можно сделать вывод, что ситуация изменилась в лучшую сторону, - сказал Вадим Нуждин в разговоре с корреспондентом «КП-Самара». - Во многом это произошло благодаря приходу Дмитрия Азарова на должность губернатора. Глава региона заинтересован в выявлении случаев коррупции и их пресечении. Об этом свидетельствует то, что материалы проверок по фактам коррупции из администрации области передаются в правоохранительные органы. Для многих борьба с коррупцией стала серьезным рычагом сдерживания, а люди стали больше доверять правоохранителям, власти и общественникам.

ИСТОЧНИК KP.RU