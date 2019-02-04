2019-02-04T12:58:47+03:00
Общество

В «СамараАвтоГазе» прокомментировали слухи о передаче автобусов обратно городу

В компании не подтвердили, но и не опровергли информацию
Вера ЦЫГАНКОВААнастасия ФИЛАТОВА
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"СамараАвтоГаз" обслуживает муниципальные маршруты с весны прошлого года"СамараАвтоГаз" обслуживает муниципальные маршруты с весны прошлого года
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Недавно в интернете появилась информация о том, что компания-перевозчик «СамараАвтоГаз» собирается отказаться от обслуживания муниципальных автобусов и передать их обратно администрации города. Причинами такого решения якобы стали убытки и жалобы горожан на работу перевозчика. Редакция «Комсомольской правды - Самара» обратилась за комментарием в компанию.

- Нам нечего сказать по данному поводу. Мы ничего не знаем об этих слухах, - сообщили в «СамараАвтоГазе» корреспонденту радио «КП-Самара».

Напомним, что компании «СамараАвтоГаз» передали имущество МП «Пассажиравтотранс» в аренду в апреле прошлого года. Договор рассчитан на пять лет. С тех пор многие маршрутки исчезли с улиц города, что вызвало много недовольства у местных жителей. Они жалуются, что автобусы стали ходить реже и почти всегда переполненные. При этом перевозчик отчитывается, что количество автобусов на муниципальных маршрутах постоянно увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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