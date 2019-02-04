2019-02-04T13:05:24+03:00
Экономика

Около Губернского рынка расселят три ветхие двухэтажки, чтобы построить две высотки

Проект планировки территории в границах улиц Агибалова, Буянова и Ульяновской утвердили в администрации Самары
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Самаре построят новые высотки почти в центре городаВ Самаре построят новые высотки почти в центре города
Изменить размер текста:

В Самаре снесут ветхие двухэтажки рядом с Губернским рынком. Также под расселение попадет и одноэтажный дом. В новые квартиры переедут жители домов по ул. Буянова 119А, Б и В, а также по Ульяновской, 64А.

- Под застройку предназначается территория в 3,7 гектара, ожидается, что площадь жилого фонда составит 2,1 тыс кв.м. В двух высотках, которые планируется здесь построить, будут жить 1662 человека, - говорится в сопроводительной документации к проекту.

Новые высотки будут расположены прямо напротив охранной зоны Петро-Павловской церкви. Рядом с жилыми домами предполагается построить детский садик на 103 места и обеспечить наличие школьного помещения на 42 человека. Также в документации говорится, что для жителей новых высоток построят подземный паркинг на 170 машиномест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре нашли труп мужчины, которого зарубили топором
В Самаре в последние выходные февраля пройдет зимний «Пластилиновый дождь»
В Самаре усилят работу коммунальных служб по уборке снега
В Самаре на Кировском рынке под весом снега обвалилась крыша
Жительница Самарской области поборется за победу в конкурсе «Вместе в цифровое будущее» от «Ростелекома»
Самарский таксист-певец зачитал рэп в память о Децле
Стало известно, когда на Заводское шоссе в Самаре вернутся трамваи
На трассе под Самарой опрокинулся грузовик с хлебом
В Самарской области создали центр компетенций по развитию комфортной городской среды
Врачи рассказали, от каких онкологических заболеваний чаще всего умирают самарцы
Фильм самарского режиссера Егора Чичканова завоевал "Золотого дракона" на кинофестивале в Непале
В Самаре ночью на двух улицах полыхали сараи
Жители и предприятия Самары задолжали за воду и канализацию более 1,5 млрд рублей
В «СамараАвтоГазе» прокомментировали слухи о передаче автобусов обратно городу
Самара попала в десятку самых коррупционных городов России
В Самарской области разыскали пропавших из соцучреждения троих подростков