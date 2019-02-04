Около Губернского рынка расселят три ветхие двухэтажки, чтобы построить две высотки

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-04T13:05:24+03:00

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В Самаре снесут ветхие двухэтажки рядом с Губернским рынком. Также под расселение попадет и одноэтажный дом. В новые квартиры переедут жители домов по ул. Буянова 119А, Б и В, а также по Ульяновской, 64А.

- Под застройку предназначается территория в 3,7 гектара, ожидается, что площадь жилого фонда составит 2,1 тыс кв.м. В двух высотках, которые планируется здесь построить, будут жить 1662 человека, - говорится в сопроводительной документации к проекту.

Новые высотки будут расположены прямо напротив охранной зоны Петро-Павловской церкви. Рядом с жилыми домами предполагается построить детский садик на 103 места и обеспечить наличие школьного помещения на 42 человека. Также в документации говорится, что для жителей новых высоток построят подземный паркинг на 170 машиномест.

ИСТОЧНИК KP.RU