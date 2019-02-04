Жители и предприятия Самары задолжали за воду и канализацию более 1,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-04T13:37:09+03:00

Долги жителей и предприятий Самары за воду выросли на 15% Фото: Архив "КП"

Больше всего накопилось долгов у обычных горожан

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Долги жителей и предприятий Самары за воду по итогам прошедшего года выросли на 15%. Сейчас их размер составляет 1 миллиард 563 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

- Больше всего долгов накопили обычные жители — 729,3 млн рублей, на втором месте УК, ТСЖ, ЖСК — 478,6 млн рублей. Юридические лица задолжали за воду и канализацию 119,6 млн рублей, а бюджетные организации — 5 млн рублей, - рассказали в компании.

Как отмечают в «РКС-Самара», за последнее время долги уменьшились только у бюджетных организаций, а остальные, несмотря на предпринимаемые компанией меры, продолжают их копить.

ИСТОЧНИК KP.RU