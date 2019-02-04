2019-02-04T13:52:10+03:00
Происшествия

В Самаре ночью на двух улицах полыхали сараи

Пожарами были охвачены постройки в Железнодорожном и Советском районах города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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В ночь на понедельник, 4 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошел пожар. Там на улице Уфимской загорелись сараи.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 2:17. На место происшествия выезжали 25 пожарных и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Потушить возгорание удалось в 3:40, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Как отмечают в оперативной службе, примерно в это же время в Советском районе Самары произошел похожий пожар. На проспекте 9 Мая в 2:38 тоже загорелись сараи. Только на этот раз огонь охватил территорию в 80 квадратных метров. На место ЧП выезжали 20 пожарных и 5 спецмашин. Они справились с возгоранием примерно за полчаса. В настоящее время причины обоих пожаров устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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