Фильм самарского режиссера Егора Чичканова завоевал "Золотого дракона" на кинофестивале в Непале

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-04T16:19:12+03:00

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Короткометражный фильм самарского режиссера Егора Чичканова "Не в форме" отметился на престижном фестивале Yala International Film Festival в Катманду в Непале и завоевал награду за лучший монтаж. Об этом в своем инстраграме написал сам режиссер.

- Без призов не возвращаемся!))) Награда за лучший монтаж наша!)) Зал смеялся и охал ровно там где положено. Было приятно наблюдать как фильм работает даже на непальского зрителя! Спасибо, Непал!

Фитнес-триллер, как определил его жанр сам автор, с его русским юмором зацепил и непальского зрителя, и звездное жюри, в составе которого были оскароносный продюсер из Франции Марк Башет, режиссер и продюсер из Бангкока Том Уоллер и искусствовед Дина Иорданова.

По словам Егора Чичканова, на этот фестиваль попали по совету знакомых.

- Посоветовали с другого фестиваля отправить. Сказали интересные люди и интересный фестиваль. Мне очень в Непале понравилось. Там было много молодых людей - показы проходили на площадке колледжа. Все дружелюбные, открытые, искренне любят кино. Фильмы были со всего мира, Россию представлял только мой. Много наград забрали кинематографисты из Ирана. И нам досталась одна, - поделился эмоциями режиссер.

Теперь в числе наград его фильма "Не в Форме" появился и непальский "Золотой дракон" за лучший монтаж.

Как отмечает Егор Чичканов, пока новых фестивалей для картины "Не в форме" не предвидится. Однако он уже есть в широком доступе в рамках киноальманаха «Русское краткое» на всех онлайн-площадках.

subpiter Фильм самарского режиссера получил награду за лучший монтаж на фестивале в Непале

ИСТОЧНИК KP.RU