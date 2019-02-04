2019-02-04T14:20:58+03:00
Общество

Врачи рассказали, от каких онкологических заболеваний чаще всего умирают самарцы

Смертность от рака в регионе снизилась из-за того, что онкологию начали выявлять на ранних стадиях
АННА ФЕДОРОВА
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В пресс-центре «КП-Самара» прошла пресс-конференция, посвященная борьбе с онкологическими заболеваниямиВ пресс-центре «КП-Самара» прошла пресс-конференция, посвященная борьбе с онкологическими заболеваниямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В 2018 году в Самарской области зарегистрировали 16 230 случаев рака. По количеству, но не по смертности, лидирует рак кожи. Из более опасных чаще всего встречаются рак груди и рак кишечника, который в 2018 году вышел на первое место.

- Рак – заболевание, характерное в большей степени для старшей возрастной группы, - рассказал в пресс-центре «КП-Самара» главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач ГБУЗ «СОКОД», д.м.н Андрей Орлов. – По итогам 2018 года в регионе зарегистрировано 16 230 случаев рака. В Самарской области высокая онкологическая заболеваемость – рак диагностируется у 508 человек на 100 тысяч населения.

Есть и хорошая сторона – хотя заболеваемость растет, показатель смертности снижается. Это связано с выявлением рака на ранних стадиях благодаря диспансеризации населения и новым возможностям терапии. С 2019-м годом врачи связывают большие надежды – стартует «антираковый» нацпроект РФ, рассчитанный пока на ближайшие 6 лет. Финансовые вливания в эту область позволят вывести на новый уровень и диагностическую, и терапевтическую базы учреждений региона. Ожидается, что в Самарской области на базе крупных поликлиник и районных больниц откроют 12 центров амбулаторной онкологической помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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