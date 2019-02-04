В Самарской области создали центр компетенций по развитию комфортной городской среды

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-04T14:22:36+03:00

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В Самарской области открылся центр компетенций по вопросам городской среды. Он будет заниматься развитием городской среды, внедрением современных подходов к благоустройству общественных пространств, а также помогать муниципалитетам в подготовке и реализации проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Центр будет работать во взаимодействии с минстроем России, министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, органами местного самоуправления, а также с общественными и волонтерскими объединениями. Сейчас его основная задача - помощь в подготовке заявок на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, - рассказали чиновники.

Как отмечают в региональном правительстве, уже несколько городов: Чапаевск, Отрадный, Кинель, Жигулевск, Похвистнево и Октябрьск — решили участвовать в конкурсе в номинации «Малые города», а Сызрань намерена поучаствовать в номинации «Исторические поселения». Именно им центр компетенций должен помочь в разработке дизайн-проектов и подготовке всех необходимых документов.

ИСТОЧНИК KP.RU