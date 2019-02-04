2019-02-04T14:50:25+03:00
Общество

Стало известно, когда на Заводское шоссе в Самаре вернутся трамваи

Из-за ремонта дороги несколько трамваев сейчас ездят по укороченным маршрутам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Трамваи поедут в сторону Юнгородка не раньше апреля этого годаТрамваи поедут в сторону Юнгородка не раньше апреля этого годаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В департаменте транспорта Самары сообщили примерные сроки возвращения трамваев на Заводское шоссе. По словам представителей ведомства, произойдет это не раньше середины весны.

- Движение трамваев планируется восстановить после завершения ремонта Заводского шоссе. Это произойдет где-то после апреля 2019 года, - рассказали в дептрансе.

Напомним, капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца стартовал в августе 2018 года. На время проведения работ движение трамваев там ограничили. Так, трамваи № 2, 3, 12, 19, 21 теперь ходят по укороченным маршрутам — до улицы Красных Коммунаров или до автостанции «Аврора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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