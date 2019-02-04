Стало известно, когда на Заводское шоссе в Самаре вернутся трамваи
В департаменте транспорта Самары сообщили примерные сроки возвращения трамваев на Заводское шоссе. По словам представителей ведомства, произойдет это не раньше середины весны.
- Движение трамваев планируется восстановить после завершения ремонта Заводского шоссе. Это произойдет где-то после апреля 2019 года, - рассказали в дептрансе.
Напомним, капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца стартовал в августе 2018 года. На время проведения работ движение трамваев там ограничили. Так, трамваи № 2, 3, 12, 19, 21 теперь ходят по укороченным маршрутам — до улицы Красных Коммунаров или до автостанции «Аврора».
ИСТОЧНИК KP.RU