Самарский таксист-певец зачитал рэп в память о Децле

СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-04T15:24:52+03:00

Самарец записал на видео свою композицию в память об умершем рэпере Фото: скриншот с видео

Поклонники рэпера не могут поверить в его смерть и заполонили соцсети постами с воспоминаниями о нем

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В воскресенье, 3 февраля, стало известно о том, что известный российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался на 35 году жизни. Эта новость шокировала многих его поклонников. Вот уже второй день они размещают в соцсетях посты с соболезнованиями и при этом дополняют их хештегами #Децлжив. Один из поклонников музыканта — самарский таксист-певец Алексей Брытков — пошел дальше и записал свой рэп в память о нем.

- Децл - первый рэп-исполнитель, чьи песни я заучивал наизусть, и помню их и по сей день. Только недавно хотел сходить в бар на его концерт, но, к сожалению, не смог. А теперь его уже нет. Совсем не верится. Вечная тебе память, Децл, - написал на своей страничке в соцсети самарец.

Напомним, о смерти репера сообщил его отец. По предварительным данным, у Децла остановилось сердце после выступления в Ижевске. У артиста остались жена и ребенок.

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Опубликовано видео последнего концерта Децла

Запись была сделана в Ижевске, где рэпер выступал в ночь на 3 февраля. Именно после этого выступления у музыканта, по словам его концертного директора, остановилось сердце. На опубликованных кадрах Децл исполняет свой хит «Вечеринка», сделавший его популярным в начале 2000-х годов. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU