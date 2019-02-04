Жительница Самарской области поборется за победу в конкурсе «Вместе в цифровое будущее» от «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 15:40 2019-02-04T15:40:35+03:00

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На конкурс «Вместе в цифровое будущее», объявленный «Ростелекомом» для региональных журналистов и блогеров в середине января поступила первая заявка от Самарской области.

Наталья Андреещева, ставшая участницей конкурса в номинации «Печатная пресса» представляет молодежный медиа-холдинг «Есть talk!» Тольяттинского государственного университета. «В конкурсе я принимаю участие впервые, – рассказала Наталья. – В конце 2018 года Тольяттинский государственный университет получил статус федеральной инновационной площадки с проектом «Умный университет». У нас полным ходом идет цифровая трансформация процессов вуза. Возникло желание поделиться опытом и найти единомышленников».

На конкурс уже представлено более 200 работ. В этом году он проводится в партнерстве с ведущим поставщиком информационно-коммуникационных технологий – компанией Ericsson. Традиционно в конкурсе четыре направления: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа». В этом году участники могут дополнительно заявиться в двух специальных номинациях: «5G – платформа новых возможностей» от компании Ericsson и «Биометрия – путь к цифровой идентичности» от «Ростелекома».

Журналисты и блогеры могут подать на конкурс материалы, опубликованные в СМИ и блогосфере с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года включительно.

Итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» будут подведены в апреле 2019 года, а федерального – в июне. Победители посетят штаб-квартиру компании Ericsson.

ИСТОЧНИК KP.RU