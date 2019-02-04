2019-02-04T16:04:38+03:00
Общество

В Самаре на Кировском рынке под весом снега обвалилась крыша

Информации о пострадавших нет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @Masterhi_76Фото: @Masterhi_76Фото: Twitter.com
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На днях в Кировском районе Самары произошло ЧП. Там в районе Кировского рынка под весом снега обвалилась крыша. Об этом сообщили местные жители.

- На Кировском рынке, под весом снега вдоль железнодорожного полотна рухнули 2 пролета возведенной крыши. Снег еще не убран, поэтому возможны новые разрушения, - написал самарец у себя в Твиттере в воскресенье, 3 февраля.

Как рассказали представители администрации Кировского рынка, крыша рухнула не над торговыми павильонами. Площадка, где произошло происшествие, вообще не относится к рынку. Отметим, что сообщения об обрушении крыши на Кировском рынке появлялись еще в начале прошлой недели, но тогда в ГУ МЧС по региону не подтвердили данную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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