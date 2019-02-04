2019-02-04T16:03:41+03:00
Общество

В Самаре усилят работу коммунальных служб по уборке снега

Снег будет идти в областной столице как минимум до середины недели
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Службы благоустройства будут работать круглосуточно в усиленном режимеСлужбы благоустройства будут работать круглосуточно в усиленном режиме
Изменить размер текста:

Снег, который вновь пришел в Самару, заставил службы благоустройства активизировать свои силы по расчистке улиц и дворов города. Так, уже сегодня, 4 февраля, на дороги областной столицы вывели около 200 единиц техники и 300 рабочих.

- Осадки в виде снега на этой неделе ожидаются как минимум в течение двух дней, поэтому работы будут вестись в усиленном режиме и круглосуточно. В ночь на вторник, 5 февраля, на борьбу со снегом выйдут 367 спецмашин и 185 дорожных рабочих. При необходимости это количество будет увеличено, - рассказали в администрации Самары.

Как отмечают представители городской мэрии, для уборки снега с дорог привлекли также дополнительные организации. В частности, людьми и техникой усилили Промышленный и частично Кировский районы, Самарский район и поселки Прибрежный и Береза. Помимо уборки снега, в городе активно ведется работа и по его вывозу на полигоны. Так, ежедневно к этому привлекают до 200 самосвалов и 50 фронтальных погрузчиков сторонних организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре нашли труп мужчины, которого зарубили топором
В Самаре в последние выходные февраля пройдет зимний «Пластилиновый дождь»
В Самаре на Кировском рынке под весом снега обвалилась крыша
Жительница Самарской области поборется за победу в конкурсе «Вместе в цифровое будущее» от «Ростелекома»
Самарский таксист-певец зачитал рэп в память о Децле
Стало известно, когда на Заводское шоссе в Самаре вернутся трамваи
На трассе под Самарой опрокинулся грузовик с хлебом
В Самарской области создали центр компетенций по развитию комфортной городской среды
Врачи рассказали, от каких онкологических заболеваний чаще всего умирают самарцы
Фильм самарского режиссера Егора Чичканова завоевал "Золотого дракона" на кинофестивале в Непале
В Самаре ночью на двух улицах полыхали сараи
Жители и предприятия Самары задолжали за воду и канализацию более 1,5 млрд рублей
Около Губернского рынка расселят три ветхие двухэтажки, чтобы построить две высотки
В «СамараАвтоГазе» прокомментировали слухи о передаче автобусов обратно городу
Самара попала в десятку самых коррупционных городов России
В Самарской области разыскали пропавших из соцучреждения троих подростков