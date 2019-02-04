В Самаре усилят работу коммунальных служб по уборке снега

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-04T16:03:41+03:00

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Снег, который вновь пришел в Самару, заставил службы благоустройства активизировать свои силы по расчистке улиц и дворов города. Так, уже сегодня, 4 февраля, на дороги областной столицы вывели около 200 единиц техники и 300 рабочих.

- Осадки в виде снега на этой неделе ожидаются как минимум в течение двух дней, поэтому работы будут вестись в усиленном режиме и круглосуточно. В ночь на вторник, 5 февраля, на борьбу со снегом выйдут 367 спецмашин и 185 дорожных рабочих. При необходимости это количество будет увеличено, - рассказали в администрации Самары.

Как отмечают представители городской мэрии, для уборки снега с дорог привлекли также дополнительные организации. В частности, людьми и техникой усилили Промышленный и частично Кировский районы, Самарский район и поселки Прибрежный и Береза. Помимо уборки снега, в городе активно ведется работа и по его вывозу на полигоны. Так, ежедневно к этому привлекают до 200 самосвалов и 50 фронтальных погрузчиков сторонних организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU