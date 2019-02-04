В Самаре в последние выходные февраля пройдет зимний «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет уже третий по счету зимний фестиваль «Пластилиновый дождь». По традиции он состоится в последние выходные февраля — 23 и 24 числа.
- «Пластилиновый дождь» пройдет в теплых и гостеприимных стенах ТЦ «Аврора Молл». Сейчас мы подыскиваем участников и разрабатываем программу фестиваля, - рассказали организаторы мероприятия.
Пока в планах организаторов устроить на фестивале перфомансы в разных жанрах, танцевальные спектакли и различные мастер-классы, а также позвать музыкальных исполнителей.
Отметим, что фестиваль «Пластилиновый дождь» проходит в Самаре уже несколько лет подряд. Поначалу его проводили только летом и обычно в Струковском саду, а в последнее время начал набирать популярность и зимний вариант мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU