2019-02-04T16:38:12+03:00
Происшествия

В Самаре нашли труп мужчины, которого зарубили топором

Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки, сейчас расследование продолжается
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемого арестовали в Промышленном районном судеПодозреваемого арестовали в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Жуткое преступление было совершено в ночь с 29 на 30 января в областной столице. В доме на улице Рейсовой зарубили топором 38-летнего местного жителя. Вскоре после этого был задержан подозреваемый - 45-летний Вячеслав С. Также в СУ СК по региону возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

- Предварительная причина конфликта - личная неприязнь между мужчинами. Злоумышленник взят под стражу, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района, где решение о возбуждении дела по факту происшествия признали обоснованным.

Сейчас правоохранители продолжают расследование. Стражи порядка проводят оперативные мероприятия, допрашивают свидетелей. Также назначено проведение необходимых экспертиз. Все эти действия должны помочь установить обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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