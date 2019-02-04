2019-02-04T17:42:24+03:00
Общество

Бежал с ботинками в руках: Сотрудник одной из исправительных колоний Самарской области обезвредил вора

Мужчина утащил из магазина дорогую обувь, но был замечен прапорщиком внутренней службы Ильей Пигачевым
Евгения ВАСИНА
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Пресс-служба УФСИН России по Самарской областиПресс-служба УФСИН России по Самарской области
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Сотрудник ИК-5 УФСИН России по Самарской области Илья Пигачев задержал опасного преступника. Мужчина ехал на машине мимо обувного магазина в Советском районе Самары. Внезапно его внимание привлекла странная картина: рослый мужчина убегал от невысокой девушки, прижав к себе пару обуви.

Прапорщиком внутренней службы не растерялся, выбежав из машины, догнал мужчину и свалил его на асфальт. Оказалось, что подвыпивший мужчина похитил понравившуюся ему обувь и убегал от продавца. Женщина не смогла ему помещать украсть ботинки и решила его догнать.

Пойманный мужчина пытался сопротивляться, но Илья Пигачев обезвредил его, вернул в магазин и запер в подсобном помещении, где тот находился до приезда полиции.

Позже выяснилось, что задержанный уже обвиняется в краже и должен через пару дней предстать перед судом.

Справка КП:

Илья Пигачев служит к уголовно-исполнительной системе с мая 2018 года на должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИК-5. В связи со 140-летием уголовно-исполнительной системы России, за успехи в службе, инициативу и самоотверженность при задержании преступника его планируют поощрить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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