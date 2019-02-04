Бег вместо машин: в Самаре из-за гонки "Лыжня России" ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 18:27 2019-02-04T18:38:12+03:00

А вы участвуете в гонке? Фото: Сергей КУРОЧКИН

Зато автобусов будет больше

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В ближайшие выходные, 9 февраля, в Самаре на «Учебно-тренировочной базе Чайка» пройдет XXXVII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Чтобы автомобилистам в этот день не попасть впросак, в администрации города напомнили, что из-за гонки будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара. Так, закрытыми окажутся:

- Красноглинское шоссе - от Волжского шоссе до ул. Сергея Лазо;

- автомобильная дорога на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до ГАУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».

Ограничения будут с 7:00 до 16:00 9 февраля.

Схема перекрытия дорог

- Для удобства горожан усилят работу общественного транспорта. В частности, будет больше автобусов от Барбошиной поляны. Приглашаем всех на праздник спорта,- заявил руководитель департамента физической культуры и спорта Самары Сергей Четвериков.

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ИСТОЧНИК KP.RU