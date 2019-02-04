2019-02-04T18:38:12+03:00
Общество

Бег вместо машин: в Самаре из-за гонки "Лыжня России" ограничат движение транспорта

Зато автобусов будет больше
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
А вы участвуете в гонке?А вы участвуете в гонке?Фото: Сергей КУРОЧКИН
Изменить размер текста:

В ближайшие выходные, 9 февраля, в Самаре на «Учебно-тренировочной базе Чайка» пройдет XXXVII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Чтобы автомобилистам в этот день не попасть впросак, в администрации города напомнили, что из-за гонки будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара. Так, закрытыми окажутся:

- Красноглинское шоссе - от Волжского шоссе до ул. Сергея Лазо;

- автомобильная дорога на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до ГАУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».

Ограничения будут с 7:00 до 16:00 9 февраля.

Схема перекрытия дорог

Схема перекрытия дорог

- Для удобства горожан усилят работу общественного транспорта. В частности, будет больше автобусов от Барбошиной поляны. Приглашаем всех на праздник спорта,- заявил руководитель департамента физической культуры и спорта Самары Сергей Четвериков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Остались считанные дни: в Самаре началась регистрация на гонку “Лыжня России”

Организаторы ожидают в Самарской области более 15 тысяч участников

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Важно не утечет: самарские ученые разработали устройство для повышения кибербезопасность рунета
Пожар было видно издалека: В Самаре в Волжском переулке сгорел частный дом
К дочерям не пустили: экс-директор СОФЖИ Реналь Мязитов остается под стражей до 16 февраля
Бежал с ботинками в руках: Сотрудник одной из исправительных колоний Самарской области обезвредил вора
Прокуратура назвала причины схода вагона пассажирского поезда в Самаре
В Самаре нашли труп мужчины, которого зарубили топором
В Самаре в последние выходные февраля пройдет зимний «Пластилиновый дождь»
В Самаре усилят работу коммунальных служб по уборке снега
В Самаре на Кировском рынке под весом снега обвалилась крыша
Жительница Самарской области поборется за победу в конкурсе «Вместе в цифровое будущее» от «Ростелекома»
Самарский таксист-певец зачитал рэп в память о Децле
Стало известно, когда на Заводское шоссе в Самаре вернутся трамваи
На трассе под Самарой опрокинулся грузовик с хлебом
В Самарской области создали центр компетенций по развитию комфортной городской среды
Врачи рассказали, от каких онкологических заболеваний чаще всего умирают самарцы
Фильм самарского режиссера Егора Чичканова завоевал "Золотого дракона" на кинофестивале в Непале
В Самаре ночью на двух улицах полыхали сараи
Жители и предприятия Самары задолжали за воду и канализацию более 1,5 млрд рублей
Около Губернского рынка расселят три ветхие двухэтажки, чтобы построить две высотки
В «СамараАвтоГазе» прокомментировали слухи о передаче автобусов обратно городу
Самара попала в десятку самых коррупционных городов России
В Самарской области разыскали пропавших из соцучреждения троих подростков