2019-02-04T19:00:17+03:00
Происшествия

Пожар было видно издалека: В Самаре в Волжском переулке сгорел частный дом

На пожарище сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины
Евгения ВАСИНА
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Причины пожара устанавливают специалистыПричины пожара устанавливают специалистыФото: Архив "КП"
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В понедельник, 4 февраля, в центре Самары сотрудники МЧС России по Самарской области тушили частный дом в переулке Волжский Октябрьского района. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 18:19. На борьбу с огнем отправились 68 человек и 15 единиц техники.

По деревянной постройке огонь распространился в считанные минуты. Зарево от пламени было видно издалека.

- По уточненным данным горел частный дом на площади 150 кв. м., локализовать возгорание удалось в 19 часов. На месте ЧП обнаружен погибший. Возраст мужчины сейчас уточняется, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Что стало причиной возгорания и какой ущерб был нанесет огнем, предстоит установить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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