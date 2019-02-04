Пожар было видно издалека: В Самаре в Волжском переулке сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 19:00 2019-02-04T19:00:17+03:00

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В понедельник, 4 февраля, в центре Самары сотрудники МЧС России по Самарской области тушили частный дом в переулке Волжский Октябрьского района. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 18:19. На борьбу с огнем отправились 68 человек и 15 единиц техники.

По деревянной постройке огонь распространился в считанные минуты. Зарево от пламени было видно издалека.

- По уточненным данным горел частный дом на площади 150 кв. м., локализовать возгорание удалось в 19 часов. На месте ЧП обнаружен погибший. Возраст мужчины сейчас уточняется, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Что стало причиной возгорания и какой ущерб был нанесет огнем, предстоит установить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU