2019-02-04T20:20:02+03:00
Общество

Важно не утечет: самарские ученые разработали устройство для повышения кибербезопасность рунета

NetTestBox 1.0 позволяет отследить долю внутрироссийского трафика "утекающего" за рубеж.
Евгения ВАСИНА
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Самарский университетСамарский университет
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Самарские ученые разработали программно-аппаратный комплекс, который поможет обычным пользователям повысить скорость обмена информацией, а провайдерам выявить информационную атаку, а также защитить от перехвата важную информацию.

- По сути, мы представили расширенный аналог устройства RIPE Atlas Европейского центра управления интернет RIPE NCC, — пояснил профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Андрей Сухов. — В России подобных систем мониторинга нет. NetTestBox 1.0 позволяет измерять одностороннюю задержку пакетов данных, в отличии от иностранных аналогов, которые фиксируют только двустороннюю задержку. Именно на основании значения односторонней задержки можно судить о выходе трафика за пределы России.

Кроме того, разработка способна рассчитать процент потери пакетов данных, нежелательные отклонения в задержке передаваемого пакета, пропускную способность сети и ряд других характеристик.

NetTestBox 1.0 работает так: устройство размещают на окне для того, чтобы оно имело доступ к данным со спутников, и подключают его к компьютеру. Оно принимает показания со спутников и фиксирует время прохождения трафика от одного провайдера другому с максимальной точностью — в микросекундах.

Первые испытания программно-аппаратного комплекса показали его стабильную работу и высокую продуктивность. Сейчас планируются обновления системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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