2019-02-05T08:15:12+03:00
Спорт

Баскетбольная «Самара» на своей площадке разгромила «Зенит-Фарм»

Эта победа позволила самарцам остаться на втором месте в турнирной таблице Суперлиги
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В понедельник, 4 февраля, в Самаре прошел очередной матч Суперлиги по баскетболу. Встречались команда «Самара» и аутсайдер соревнований питерский «Зенит-Фарм». Самарцы разгромили гостей с двузначной разницей в счете.

Питерская команда оказывала сопротивление самарцам только на первых минутах матча, потом они перешли к роли догоняющих. Первый период завершился в пользу «Самары» со счетом 25:14. Во второй четверти самарская команда только увеличила отрыв. В этой десятиминутке он достигал уже 23 очков. В третьем периоде баскетболисты «Самары» продолжили держать гостей на 20-очковой дистанции. Заключительная четверть никаких неожиданностей со стороный фарм-команды питерского «Зенита» тоже не принесла. В итоге матч закончился уверенной победой «Самары» со счетом 99:66. Команда продолжает сохранять второе место в турнирной таблице.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет 14 февраля в Самаре. Ей предстоит встретиться с ЦСКА-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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