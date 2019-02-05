Баскетбольная «Самара» на своей площадке разгромила «Зенит-Фарм»

СЕГОДНЯ 08:15 2019-02-05T08:15:12+03:00

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В понедельник, 4 февраля, в Самаре прошел очередной матч Суперлиги по баскетболу. Встречались команда «Самара» и аутсайдер соревнований питерский «Зенит-Фарм». Самарцы разгромили гостей с двузначной разницей в счете.

Питерская команда оказывала сопротивление самарцам только на первых минутах матча, потом они перешли к роли догоняющих. Первый период завершился в пользу «Самары» со счетом 25:14. Во второй четверти самарская команда только увеличила отрыв. В этой десятиминутке он достигал уже 23 очков. В третьем периоде баскетболисты «Самары» продолжили держать гостей на 20-очковой дистанции. Заключительная четверть никаких неожиданностей со стороный фарм-команды питерского «Зенита» тоже не принесла. В итоге матч закончился уверенной победой «Самары» со счетом 99:66. Команда продолжает сохранять второе место в турнирной таблице.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет 14 февраля в Самаре. Ей предстоит встретиться с ЦСКА-2.

ИСТОЧНИК KP.RU