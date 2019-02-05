2019-02-05T08:30:23+03:00
Спорт

ХК «Лада» на своей площадке уступил «Рубину»

За весь матч тольяттинская команда не смогла забить ни одну шайбу
Анастасия ФИЛАТОВА
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ХК "Лада"ХК "Лада"
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В понедельник, 4 февраля, в ледовом дворце «Лада-Арена» в Тольятти прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местная «Лада» и «Рубин» из Тюмени. К сожалению, тольяттинцам не удалось обойти гостей.

Счет был открыт только в середине матча. У тюменцев отличился нападающий Денис Давыдов. В конце второго периода у тольяттинской команды был шанс забросить гостям ответную шайбу, но в последний момент у форварда Егора Фатеева внезапно сломалась клюшка. В третьем периоде многочисленных атаки хоккеистов «Лады» успеха не принесли. А на 58 минуте матча хозяева пропустили еще одну шайбу — забил защитник «Рубина» Станислав Тунхузин. В результате матч завершился поражением тольяттинцев со счетом 0:2.

Как сообщает пресс-служба «Лады», следующий матч тольяттинцы проведут уже в среду, 6 февраля, также на льду «Лада-Арены». Их противником станет команда «Югра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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