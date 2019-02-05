В Сызрани на дереве нашли мертвого мужчину
Сейчас в деталях случившегося разбираются правоохранители
Следователи проводят проверку по факту гибели молодого человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сызрани правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 25-летнего молодого человека. Его тело нашли в минувшую пятницу, 1 февраля, в дачном кооперативе в Юго-Западном районе города.
- Молодой человек был обнаружен повешенным на дереве. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, - передает КТВ-Луч.
Пока официальной версии случившегося у правоохранителей нет. Им предстоит выяснить точную причину гибели парня и все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU