В Сызрани на дереве нашли мертвого мужчину

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-05T11:31:40+03:00

Сейчас в деталях случившегося разбираются правоохранители

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В Сызрани правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 25-летнего молодого человека. Его тело нашли в минувшую пятницу, 1 февраля, в дачном кооперативе в Юго-Западном районе города.

- Молодой человек был обнаружен повешенным на дереве. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, - передает КТВ-Луч.

Пока официальной версии случившегося у правоохранителей нет. Им предстоит выяснить точную причину гибели парня и все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU